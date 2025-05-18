Порівняння цін за квітень та травень 2025 року показує суттєве подорожчання молочних продуктів в Одесі, тож розповідаємо детальніше.

Подорожчання молочних продуктів в Одесі набирає обертів, тому цінники на базові товари вже перевищують можливості сімейних бюджетів містян, повідомляє Politeka.

Якщо ще у квітні цінники у магазинах виглядали більш-менш стабільно, то вже у травні, за спостереженнями з ринку Привоз, відбулося подорожчання молочних продуктів в Одесі.

Так, молочка, яка завжди була на столі у більшості родин, повільно, але впевнено стає надто вартісною. Судячи з офіційної статистики Мінфіну за квітень 2025 року, у супермаркетах за літр пастеризованого молока з жирністю до 2,6 відсотка просили трохи більше 46 гривень.

М’які жирні сири коштували близько 229 грн за кілограм, сметана до 15 відсотків жирності — 135 за кіло. У той же час, вершкове масло обходилося в 108 гривень за 200 грамів.

А тепер розповідаємо про вартість цих товарів на Привозі у травні. Тепер закупи на ринку можуть здивувати навіть тих, хто звик не сильно звертати увагу на цінники та чеки. Бринза тягне на 250–270 гривень за кг, а домашній сир — від 100 і аж до 180. Ціни на сметану стартують зі 100 за літр, а вершки підскочили до 300 і вище.

Літр молока коштує від 40 до 50. Масло домашнього виробництва продають по 290–350 за кіло. Подорожчання молочних продуктів в Одесі торкнулося і яєць. Звичайний десяток обійдеться у 40–80, а за домашні доведеться викласти навіть 90–100.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба в Одесі: до яких коливань в цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі: коли прогнозують більші ціни