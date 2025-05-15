Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі неминуче для місцевих споживачів, повідомляє Politeka.

Як інформують у компанії "Газмережі", від 1 травня 2025 року українці, зокрема жителі Одеси, зіткнулися з черговим зростанням комунальних витрат — цього разу через запровадження нової обов’язкової плати, пов’язаної з технічним обслуговуванням газових мереж.

Уже цього місяця споживачі почнуть отримувати третю платіжку за газ. У ній буде вказана сума, яку необхідно сплатити за перевірку та технічний огляд внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання. За словами фахівців, саме ці перевірки гарантують належний рівень безпеки в системі газопостачання, особливо у багатоповерхових житлових будинках.

Перевірки проводитимуться з певною періодичністю: для будинків віком до 25 років — раз на п’ять років, а для старіших — раз на три роки. Відповідні витрати будуть рівномірно розподілені між мешканцями і включені до нової квитанції.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі стане відчутним вже найближчим часом, адже нова послуга додасть навантаження до загального рахунку за газ. Уряд і компанії наголошують, що ці зміни є необхідними для гарантування безпеки й уникнення аварій у газових мережах.

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