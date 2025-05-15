Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе неизбежно местным потребителям, сообщает Politeka.

Как информируют в компании "Газсети", с 1 мая 2025 года украинцы, в том числе жители Одессы, столкнулись с очередным ростом коммунальных расходов — на этот раз из-за введения новой обязательной платы, связанной с техническим обслуживанием газовых сетей.

Уже в этом месяце потребители станут получать третью платежку за газ. В ней будет указана сумма, которую необходимо оплатить за проверку и техническое освидетельствование внутридомовых газовых сетей и оборудования. По словам специалистов, именно эти проверки гарантируют надлежащий уровень безопасности в системе газоснабжения, особенно в многоэтажных жилых домах.

Проверки будут проводиться с определенной периодичностью: для домов до 25 лет — раз в пять лет, а для более старых — раз в три года. Соответствующие расходы будут равномерно распределены между жителями и включены в новую квитанцию.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе станет ощутимым в ближайшее время, ведь новая услуга добавит нагрузку к общему счету за газ. Правительство и компании отмечают, что эти изменения необходимы для обеспечения безопасности и избегания аварий в газовых сетях.

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