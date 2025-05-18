Подорожание молочных продуктов в Одессе набирает обороты, поэтому ценники на базовые товары уже превышают возможности семейных бюджетов горожан, сообщает Politeka.

Если еще в апреле ценники в магазинах выглядели более или менее стабильно, то уже в мае, по наблюдениям с рынка Привоз, произошло подорожание молочных продуктов в Одессе.

Да, молочка, которая всегда была на столе у ​​большинства семей, медленно, но уверенно становится слишком ценной. Судя по официальной статистике Минфина за апрель 2025 года, в супермаркетах за литр пастеризованного молока с жирностью до 2,6 процента просили чуть больше 46 гривен.

Мягкие жирные сыры стоили около 229 грн за килограмм, сметана до 15 процентов жирности – 135 за килограмм. В то же время сливочное масло обходилось в 108 гривен за 200 граммов.

А теперь рассказываем о стоимости этих товаров на Привозе в мае. Теперь закупки на рынке могут удивить даже тех, кто привык не сильно обращать внимание на ценники и чеки. Бринза тянет на 250–270 гривен за кг, а домашний сыр — от 100 до 180. Цены на сметану стартуют со 100 за литр, а сливки подскочили до 300 и выше.

Литр молока стоит от 40 до 50. Масло домашнего производства продается по 290–350 за кило. Подорожание молочных продуктов в Одессе коснулось и яиц. Обычный десяток обойдется в 40–80, а за домашние придется выложить даже 90–100.

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