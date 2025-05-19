Знижка на оплату комунальних послуг в Миколаєві доступна для кілької категорій громадян.

Знижка на оплату комунальних послуг в Миколаєві доступна для українців, які втратили близьких на війні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає «Дія».

Оформлення пільги допоможе суттєво зекономити. Подати заяву на отримання знижки можна вже у травні 2025 року.

Право на пільгу регламентує частина 5 статті 12 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Пільга доступна батькам загиблих військових, одному з подружжя, неповнолітнім нащадкам, дорослим дітям з інвалідністю з дитинства та іншим утриманцям, які мають право на пенсію через втрату годувальника.

Пільга надається на оплату квартирної плати та житлово-комунальних послуг — води, газу, електроенергії, опалення — незалежно від форми власності житла, у межах встановлених норм.

Для оформлення потрібно звернутися до соціальних служб за місцем проживання з документами, що підтверджують загибель військового, родинні зв’язки, висновки судмедекспертизи та довідки про участь у бойових діях.

Відмовити можуть, якщо заявник відсутній у реєстрі пільговиків або перевищено середній дохід сім’ї, що враховується при наданні допомоги.

Ця знижка на оплату комунальних послуг в Миколаєві допоможе зменшити фінансове навантаження для родин загиблих військових.

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