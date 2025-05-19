Скидка на оплату коммунальных услуг в Николаеве доступна для нескольких категорий граждан.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Николаеве доступна украинцам, потерявшим близких на войне, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Дія".

Оформление льготы поможет существенно сэкономить. Подать заявление на получение скидки можно в мае 2025 года.

Право на льготу регламентирует часть 5 статьи 12 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Льгота доступна родителям погибших военных, одному из супругов, несовершеннолетним потомкам, взрослым детям с инвалидностью с детства и другим иждивенцам, имеющим право на пенсию из-за потери кормильца.

Льгота предоставляется на оплату квартирной платы и жилищно-коммунальных услуг – воды, газа, электроэнергии, отопления – независимо от формы собственности жилья, в пределах установленных норм.

Для оформления следует обратиться в социальные службы по месту жительства с документами, подтверждающими гибель военного, родственные связи, выводы судмедэкспертизы и справки об участии в боевых действиях.

Отказать могут, если заявитель отсутствует в реестре льготников или превышен средний доход семьи, учитываемый при оказании помощи.

Эта скидка на оплату коммунальных услуг в Николаеве поможет снизить финансовую нагрузку для семей погибших военных.

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