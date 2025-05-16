Відключення світла в Одеській області 17 травня є частиною планових робіт.

Відключення світла в Одеській області 17 травня торкнеться мешканців Чорноморської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

За інформацією Чорноморської МТГ, АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" проводитиме профілактичні роботи, які відбудуться в суботу, 17 травня 2025 року, з 08:00 до 17:00. Вони Здійснюються з метою підвищення надійності електропостачання та недопущення аварій в електромережах.

У зв'язку з цим, буде тимчасово знеструмлено окремі райони міста Чорноморськ. Відключення світла стосуватиметься таких вулиць: Виноградна, Парусна та Садова. Електропостачання має бути відновлене орієнтовно о 17:00 того ж дня.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" закликає жителів із розумінням поставитися до ситуації та за можливості заздалегідь підготуватися — зарядити мобільні пристрої, запастися водою та необхідними побутовими речами.

У разі виникнення запитань чи потреби в додатковій інформації, громадяни можуть звернутися до кол-центру компанії:

(048) 705 90 90 — для стаціонарних телефонів,

(068) 705 90 90, (095) 705 90 90, (073) 705 90 90 — для мобільних.

Або на e-mail: center@oblenergo.odessa.ua

Відключення світла в Одеській області 17 травня є плановим та передбаченим у графіку профілактичних заходів.