Отключение света в Одесской области 17 мая коснется жителей Черноморской городской территориальной громады, сообщает Politeka.

По информации Черноморской МТГ , АО "ДТЭК Одесские Электросети" будет проводить профилактические работы, которые состоятся в субботу, 17 мая 2025 года, с 08:00 до 17:00. Они осуществляются с целью повышения надежности электроснабжения и недопущения аварий в электросетях.

В этой связи, будут временно обесточены отдельные районы города Черноморск. Отключение света касается таких улиц: Виноградная, Парусная и Садовая. Электроснабжение должно быть возобновлено ориентировочно в 17:00 того же дня.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" призывает жителей с пониманием отнестись к ситуации и по возможности заранее подготовиться - зарядить мобильные устройства, запастись водой и необходимыми бытовыми вещами.

В случае возникновения вопросов или потребности в дополнительной информации, граждане могут обратиться в колл-центр компании:

(048) 705 90 90 — для стационарных телефонов,

(068) 705 90 90, (095) 705 90 90, (073) 705 90 9

Или на e-mail: center@oblenergo.odessa.ua

Отключение света в Одесской области 17 мая является плановым и предусмотренным в графике профилактических мероприятий.

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