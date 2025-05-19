Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області буде реалізовано на території Полтавської та Глобинської територіальних громад.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійною організацією Карітас, проте потрібно встигнути подати заявку, повідомляє Politeka.net.

Подробиці благодійники розкрили на свої сторінці в Фейсбук.

Карітас Полтава оголосив про запуск нового проєкту SCALE «Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування». Ініціатива спрямована на підтримку сільських домогосподарств, що постраждали внаслідок війни.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області буде реалізовано на території Полтавської та Глобинської територіальних громад.

Основні напрями підтримки:

Сільськогосподарські гранти — фінансова допомога на придбання насіння, добрив, кормів, дрібної худоби, обладнання, а також для покращення інфраструктури та відновлення господарської діяльності.

Гранти на покращення доступу до ринку — підтримка у переробці продукції, закупівлі пакувальних матеріалів, транспортуванні та інших заходах для підвищення доданої вартості продукції.

Навчальні сесії — тренінги для домогосподарств з удосконалення фермерських навичок та практик.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області орієнтована на внутрішньо переміщених осіб та місцеве населення, яке зазнало впливу війни.

Також пріоритет надається домогосподарствам, що належать до однієї або кількох із таких категорій:

багатодітні сім’ї (троє і більше дітей);

родини, у яких є люди з інвалідністю (I чи II група) або хронічними захворюваннями;

домогосподарства, які очолює один з батьків чи опікун;

родини з вагітними жінками, дітьми до трьох років;

люди похилого віку (60+);

особи передпенсійного віку (50+) без джерел доходу.

Умови участі:

наявність досвіду у рослинництві або тваринництві та зацікавленість у продовженні цієї діяльності;

фермерство має бути одним з основних джерел доходу;

наявність доступу до земельної ділянки площею до 5 га;

підтверджена вразливість домогосподарства;

відсутність подібної допомоги від інших організацій упродовж останніх 9 місяців;

заповнення заявки (виробничого плану) та участь принаймні в одному навчальному заході.

Щоб долучитися до проєкту, необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.Для отримання детальнішої інформації звертайтеся за телефонами: +38 095 287 70 54 або +38 050 305 50 80.

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