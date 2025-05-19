Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области будет реализована на территории Полтавской и Глобинской территориальных общин.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется благотворительной организацией Каритас, однако нужно успеть подать заявку, сообщает Politeka.net.

Подробности благотворители раскрыли на своей странице в Фейсбуке.

Каритас Полтава объявил о запуске нового проекта SCALE «Развитие устойчивости сельского хозяйства и улучшение средств к существованию». Инициатива направлена ​​на поддержку сельских домохозяйств, пострадавших в результате войны.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области будет реализована на территории Полтавской и Глобинской территориальных общин.

Основные направления поддержки:

Сельскохозяйственные гранты – финансовая помощь на приобретение семян, удобрений, кормов, мелкого скота, оборудования, а также для улучшения инфраструктуры и возобновления хозяйственной деятельности.

Гранты на улучшение доступа к рынку - поддержка в переработке продукции, закупке упаковочных материалов, транспортировке и других мерах по повышению добавленной стоимости продукции.

Учебные сессии – тренинги для домохозяйств по усовершенствованию фермерских навыков и практик.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области ориентирована на внутренне перемещенных лиц и местное население, которое испытало влияние войны.

Также приоритет отдается домохозяйствам, относящимся к одной или нескольким из следующих категорий:

многодетные семьи (трое и более детей);

семьи, в которых есть люди с инвалидностью (I или II группа) или хроническими заболеваниями;

домохозяйства, которые возглавляет один из родителей или опекун;

семьи с беременными женщинами, детьми младше трех лет;

пожилые люди (60+);

лица предпенсионного возраста (50+) без источников дохода.

Условия участия:

наличие опыта в растениеводстве или животноводстве и заинтересованность в продолжении этой деятельности;

фермерство должно быть одним из основных источников дохода;

наличие доступа к земельному участку площадью до 5 га;

подтвержденная уязвимость домохозяйства;

отсутствие подобной помощи от других организаций за последние 9 месяцев;

заполнение заявки (производственного плана) и участие, по крайней мере, в одном учебном мероприятии.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке. Для получения более подробной информации обращайтесь по телефонам: +38 095 287 70 54 или +38 050 305 50 80.

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