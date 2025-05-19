Гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Вінниці можна отримати у певних організаціях, проте місця обмежені.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці надається завдяки роботі місцевих волонтерських та благодійних організацій, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, що в місті діє кілька важливих ініціатив, покликаних підтримати внутрішньо переміщених осіб (ВПО) базовими продуктами харчування та найнеобхіднішими речами.

Зокрема, у місті працюють волонтери, які здійснюють адресну доставку продуктів. Отримати допомогу можуть пенсіонери, жінки, діти, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, а також люди з інвалідністю. Для звернення телефонуйте за номером: +38 (066) 683 79 84.

Окрему гумдопомогу волонтерське об’єднання «Фенікс», яке забезпечує продуктами та ліками. Зв’язатися з ними можна за телефонами: +38 (073) 118 04 94 або +38 (063) 680 91 24.

Допомогу ВПО у вигляді безкоштовних продуктових наборів також надає громадська організація «ВІСЬ», з особливим фокусом на підтримці жінок, дівчат і дітей. Контакт: +38 (050) 257 42 84.

Крім того, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці надається у Центрі надання гуманітарної допомоги, який розташований за адресою: вул. Соборна, 68 (колишній кінотеатр ім. Коцюбинського, вхід з боку). Телефони для довідок: +38 (097) 083 59 98 або +38 (093) 705 61 91.

Ці ініціативи відіграють важливу роль у підтримці тих, хто через війну опинився у складних життєвих обставинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли роздають їжу для людей поважного віку.

Також Politeka писала, Нова грошова допомога для ВПО з Донецької області: куди звертатися за виплатами.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.