Гуманитарную помощь для пенсионеров в Виннице можно получить в определенных организациях, однако места ограничены.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице предоставляется благодаря работе местных волонтерских и благотворительных организаций, сообщает Politeka.net.

Отметим, что в городе действует несколько важных инициатив, призванных поддержать внутриперемещенных лиц (ВПЛ) базовыми продуктами питания и необходимыми вещами.

В частности, в городе работают волонтеры, осуществляющие адресную доставку продуктов. Получить их могут пенсионеры, женщины, дети, многодетные и малоимущие семьи, а также люди с инвалидностью. Для обращения звоните по телефону: +38(066) 683 79 84.

Отдельную гумпомощь оказывает волонтерское объединение «Феникс», которое обеспечивает продуктами и лекарствами. Связаться с ними можно по телефонам: +38 (073) 118 04 94 или +38 (063) 680 91 24.

Поддержка ВПЛ в виде бесплатных продуктовых наборов также оказывает общественная организация «ВИСЬ», с особым фокусом на поддержке женщин, девушек и детей. Контакт: +38 (050) 257 42 84.

Кроме того, гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице предоставляется в Центре предоставления гуманитарной помощи, расположенном по адресу: ул. Соборная, 68 (бывший кинотеатр им. Коцюбинского, вход со стороны). Телефоны для справок: +38 (097) 083 59 98 или +38 (093) 705 61 91.

Эти инициативы играют важную роль в поддержке тех, кто из-за войны войны оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

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