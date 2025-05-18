Жителів кількох населених пунктів регіону попередили про тимчасове відключення газу в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня.

Відключення газу в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня торкнеться Барвінківської громади, де вже 20 числа заплановано проведення важливих робіт на мережах, повідомляє Politeka.

Йдеться про технічне обслуговування, без якого неможливо забезпечити стабільну подачу блакитного палива найближчим часом. Як повідомили у харківській філії «Газмережі», тимчасові незручності доведеться потерпіти в місті Барвінкове, а також у селах Рідне, Нікополь і Гусарівка.

Відключення газу в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня передбачають, що роботи там триватимуть з ранку, починаючи з 8 години, і мають завершитися до вечора того ж дня. Газовики просять споживачів поставитися до ситуації з розумінням і за можливості підготуватися заздалегідь.

Щоб уникнути тривалого відновлення, жителям рекомендують самостійно перекрити крани перед газовими приладами і не користуватися плитами чи котлами під час робіт. Це допоможе зберегти блакитне паливо у системі та уникнути складного і повільного перезапуску в кожному окремому будинку.

Відключення газу в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня матиме поетапний характер і стосуватиметься лише тих споживачів, які підключені до мереж у згаданих населених пунктах. Після завершення робіт працівники повинні зайти до кожного домоволодіння, щоб безпечно та правильно відновити подачу.

У разі виникнення запитань або екстрених ситуацій мешканці Барвінківської громади можуть звертатися до аварійно-диспетчерської служби за коротким номером 104 або за телефоном +38067 551 74 14.

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