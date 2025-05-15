Відключення світла у Харкові 16 травня будуть застосовані для більш якісного енергопостачання в майбутньому.

Відключення світла у Харкові 16 травня оголосили через планові ремонтні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

За інформацією Харківобленерго, 16 травня 2025 року з 09:00 до 18:00 мешканці кількох вулиць Салтівського району залишаться без електропостачання. Усе через необхідність проведення ремонтних робіт для покращення якості електропостачання.

Без електрики будуть такі вулиці: Академіка Павлова, Героїв Праці, Наталії Ужвій та Гвардійців Широнінців. Відключення світла у Харкові 16 травня пов’язане з профілактичними роботами, які допоможуть уникнути аварійних ситуацій та підвищити надійність мережі.

Харківобленерго радить жителям заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні пристрої, відключити побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження при повторному підключенні електроенергії. Ремонт необхідний для стабільного електропостачання у майбутньому.

Слідкуйте за оновленнями від Харківобленерго, адже інформація може змінюватися в залежності від ходу робіт. Пам’ятайте про безпеку та плануйте свої справи з урахуванням тимчасового відключення світла.

У разі змін або продовження ремонту мешканців обіцяють повідомляти додатково. Для отримання актуальної інформації перевіряйте офіційні джерела.