Відключення світла у Харкові 16 травня оголосили через планові ремонтні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.
За інформацією Харківобленерго, 16 травня 2025 року з 09:00 до 18:00 мешканці кількох вулиць Салтівського району залишаться без електропостачання. Усе через необхідність проведення ремонтних робіт для покращення якості електропостачання.
Без електрики будуть такі вулиці: Академіка Павлова, Героїв Праці, Наталії Ужвій та Гвардійців Широнінців. Відключення світла у Харкові 16 травня пов’язане з профілактичними роботами, які допоможуть уникнути аварійних ситуацій та підвищити надійність мережі.
Харківобленерго радить жителям заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей: зарядити мобільні пристрої, відключити побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження при повторному підключенні електроенергії. Ремонт необхідний для стабільного електропостачання у майбутньому.
Слідкуйте за оновленнями від Харківобленерго, адже інформація може змінюватися в залежності від ходу робіт. Пам’ятайте про безпеку та плануйте свої справи з урахуванням тимчасового відключення світла.
У разі змін або продовження ремонту мешканців обіцяють повідомляти додатково. Для отримання актуальної інформації перевіряйте офіційні джерела.
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