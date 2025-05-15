Отключение света в Харькове 16 мая будет применено для более качественного энергоснабжения в будущем.

Отключение света в Харькове 16 мая было объявлено из-за плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.

По информации Харьковоблэнерго , 16 мая 2025 с 09:00 до 18:00 жители нескольких улиц Салтовского района останутся без электроснабжения. Все из-за необходимости проведения ремонтных работ по улучшению качества электроснабжения.

Без электричества будут такие улицы: Академика Павлова, Героев Труда, Натальи Ужвий и Гвардейцев Широнинцев. Отключение света в Харькове 16 мая связано с профилактическими работами, которые помогут избежать аварийных ситуаций и повысить надежность сети.

Харьковоблэнерго советует жителям заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные устройства, отключить бытовую технику во избежание ее повреждения при повторном подключении электроэнергии. Ремонт необходим для стабильного электроснабжения в будущем.

Следите за обновлениями Харьковоблэнерго, ведь информация может меняться в зависимости от хода работ. Помните о безопасности и планируйте свои дела с учетом временного отключения света.

В случае изменения или продления ремонта жителей города обещают сообщать дополнительно. Также для получения актуальной информации проверяйте официальные источники.

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