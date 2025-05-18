Жителей нескольких населенных пунктов региона предупредили о временном отключении газа в Харькове на неделю с 19 по 25 мая.

Отключение газа в Харькове на неделю с 19 по 25 мая коснется Барвинковской общины, где уже 20 числа запланировано проведение важных работ на сетях, сообщает Politeka.

Речь идет о техобслуживании, без которого невозможно обеспечить стабильную подачу голубого топлива в ближайшее время. Как сообщили в харьковском филиале «Газсети», временные неудобства придется потерпеть в городе Барвенково, а также в селах Родное, Никополь и Гусаровка.

Отключение газа в Харькове на неделю с 19 по 25 мая предполагают, что работы там будут продолжаться с утра, начиная с 8 часов, и должны завершиться к вечеру того же дня. Газовики просят потребителей отнестись к ситуации с пониманием и при возможности подготовиться заранее.

Чтобы избежать длительного обновления, жителям рекомендуют самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами и не пользоваться плитами или котлами во время работ. Это поможет сохранить голубое топливо в системе и избежать сложного и медленного перезапуска в каждом отдельном доме.

Отключение газа в Харькове на неделю с 19 по 25 мая будет носить поэтапный характер и касается только тех потребителей, которые подключены к сетям в упомянутых населенных пунктах. После завершения работ работники должны зайти в каждый домовладение, чтобы безопасно и правильно восстановить подачу.

В случае возникновения вопросов или экстренных ситуаций жители Барвинковской общины могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по номеру 104 или по телефону +38067 551 74 14.

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