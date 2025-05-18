Місцевим мешканцям вже варто готуватися до незручностей через відключення води в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня.

Відключення води в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня зачепить низку адрес, де тривають або незабаром розпочнуться планові роботи на внутрішньобудинкових системах, повідомляє Politeka.

Йдеться саме про гаряче водопостачання, яке тимчасово припинять через виявлені технічні несправності. Так, у будинку на вулиці Амосова 21 вже кілька днів немає постачання через дефект системи, що обслуговує квартири з 1 по 64.

Роботи розпочались ще в п'ятницю і, згідно з попереднім графіком, триватимуть до вечора 31 числа, тобто до кінця весни. Тому мешканцям одного з під’їздів доведеться запастися терпінням, поки тривають відключення води в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня.

На вулиці Валентинівській у будинку 41 ситуація схожа. Там газовики виконують переврізку трубопроводу, пов’язану з гарячим водопостачанням. Початок робіт припав на 16 число, а закінчення очікується вже 20-го, тобто у вівторок.

Відключення води в Харкові на тиждень з 19 по 25 травня також будуть діяти на Ощєпкова, 10 (корпус 1). Там тимчасові незручності доведеться терпіти аж до 30 числа. Через локальні пошкодження там довелося повністю обмежити один під’їзд. Працівники комунальних служб закликають мешканців поставитися до ситуації з розумінням.

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