Местным жителям уже следует готовиться к неудобствам из-за отключения воды в Харькове на неделю с 19 по 25 мая.

Отключение воды в Харькове на неделю с 19 по 25 мая затронет ряд адресов, где продолжаются или вскоре начнутся плановые работы на внутридомовых системах, сообщает Politeka.

Речь идет именно о горячем водоснабжении, которое временно прекратят из-за обнаруженных технических неисправностей. Так, в доме на улице Амосова 21 уже несколько дней нет поставок из-за дефекта системы, обслуживающей квартиры с 1 по 64.

Работы начались еще в пятницу и, согласно предварительному графику, продлятся до вечера 31 числа, то есть до конца весны. Поэтому жителям одного из подъездов придется запастись терпением, пока продолжаются отключения воды в Харькове на неделю с 19 по 25 мая.

На улице Валентиновской в ​​доме 41 ситуация похожая. Там газовики производят переврезку трубопровода, связанную с горячим водоснабжением. Начало работ пришлось на 16 число, а окончание ожидается уже 20-го, то есть во вторник.

Отключения воды в Харькове на неделю с 19 по 25 мая также будут действовать на Ощепкове, 10 (корпус 1). Там временные неудобства придется терпеть до 30 числа. Из-за локальных повреждений там пришлось полностью ограничить один подъезд. Сотрудники коммунальных служб призывают жителей отнестись к ситуации с пониманием.

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