Відключення світла в Запоріжжі 16 травня будуть здійснюватися задля покращення якості електропостачання в майбутньому.

Відключення світла в Запоріжжі 16 травня торкнеться десятків вулиць у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

З 8:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Автоклубна, Марини Дацило, Туристський провулок, а також на Абрагама Коопа, Акацієва, Андреаса Валльмана, Архипа Куїнджі, Архітекторки Бельман, Бориса Грінченка, Віктора Пеннера, Гданська, Героїв 37-го батальйону, Героїв 93-ї Бригади, Герхарда Ремпеля, Голди Меїр, Голядкіна, Григорія Вегмана, Депутатська, Дружби, Дубова, Дітріха Тіссена, Зачиняєва, Калинова, Камянсько-Дніпровська, Карпатська.

Також не буде електропостачання на вул. Кобзаря, Кочубея, Кошова, Лелеки, Лікарська, Лісна, Марко Вовчок, Менонітська, Михайлівська, Наливайка, Нечипора Дейкуна, Нікопольське шосе, Петра Бузука, Підгірна, Пітера Леппа, Розенталь, Салават Юлаєва, Самійла Кішки, Семеренка, Сергія Корольова, Скеляста, Сковороди, Соняшникова, Сосюри, Тараса Бульби, Трясила, Цілинна, Яворницького, Березневий, Вечірній, Вовчий, Володарський, Вірний, Галицький.

Дніпрорудний, Канцерівський, Костюшка, Олега Мельниченка, Палія, Соловїний, Спасівський та селищі Високогірне теж будуть без постачання.

Окрім того, термінове відключення світла в Запоріжжі 16 травня з 9:00 до 17:00 заплановане на вулиці Івана Богуна, Азовській, Броньовій, Дмитра Миргородського, Запрудній, Зорепадній, Кам’яній, Освітянській, Осипенко, Приватній, Радісній та Сімейній.

З 9:00 до 16:00 електропостачання не буде на вулицях Липовецькій, Муравський шлях, Павла Чубинського, Паторжинського, Сиромятникова, Юнатів, Інженера Преображенського, Ювілейному, Варшавському, Добропільському, Маріупольському, Шахтинському, Величара, Героїв полку "Азов", Гетманській, Зенітному, Коксовому, Корабельному та Ясному провулках.

Відключення світла в Запоріжжі 16 травня застосовується з метою покращення якості електропостачання та безпеки мережі. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

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