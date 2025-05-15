Отключение света в Запорожье 16 мая будет осуществляться для улучшения качества электроснабжения в будущем.

Отключение света в Запорожье 16 мая коснется десятков улиц в разных районах города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

С 8:00 до 17:00 света не будет на улицах Автоклубная, Марины Дацило, Туристский переулок, а также на Абрагама Коопа, Акациева, Андреаса Валльмана, Архипа Куинджи, Архитекторки Бельман, Бориса Гринченко, Виктора Пеннера, Гданьска, Героев Бригады, Герхарда Ремпеля, Голды Меир, Голядкина, Григория Вегмана, Депутатская, Дружбы, Дубовая, Дитриха Тиссена, Зачиняева, Калиновая, Камянско-Днепровская, Карпатская.

Также не будет електроснабжения на ул. Кобзаря, Кочубея, Кошева, Лелеки, Лекарская, Наливайко, Нечипора Дейкуна, Никопольское шоссе, Петра Бузука, Подгорная, Питера Леппа, Розенталь, Салават Юлаева, Самойла Кошки, Семеренко, Сергея Королева, Скалистая, Сковороды, Подсолнечника, Сосюры, Тараса Бульбы, Трясил, Волчий, Володарский, Верный, Галицкий.

Днепрорудный, Канцеровский, Костюшко, Олега Мельниченко, Палия, Соловьиный, Спасовский и поселки Высокогорное тоже будут без станбжения.

Кроме того, срочное отключение света в Запорожье 16 мая с 9:00 до 17:00 запланировано на улице Ивана Богуна, Азовской, Броневой, Дмитрия Миргородского, Запрудной, Звездопадной, Каменной, Просвещенской, Осипенко, Частной, Радостной и Семей.

С 9:00 до 16:00 электропостачання не будет на улицах Липовецкий, Муравский шлях, Павла Чубинского, Паторжинского, Сиромятникова, Юнатова, Інженера Преображенского, Ювилейном, Варшавском, Добропольском, Мариупольском, Шахтинском, Величара, Героев полку «Азов», Гетманского, Зенитного, Коксового, Корабельного. та Ясному проулкам.

Отключение света в Запорожье 16 мая применяется для улучшения качества электроснабжения и безопасности сети. Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам.

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