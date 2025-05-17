Окремі категорії людей мають право на безкоштовний проїзд у Рівному, що є суттєвою економією для вразливих груп.

Безкоштовний проїзд у Рівному стане доступним для внутрішньо переміщених осіб, які нині проживають у місті, повідомляє Politeka.

Місцева влада вирішила впровадити систему пільгових електронних карток, що дозволяють переселенцям користуватися міським транспортом без оплати, або зі знижкою, залежно від категорії.

Про це повідомляє Департамент соціальної політики міської ради. Саме його працівники й оформлюватимуть такі картки. Мова йде про персоналізований електронний документ, який надає право на безкоштовний проїзд у Рівному.

На картку щомісяця автоматично нараховуватимуть поїздки. Якщо частину з них не використати до кінця місяця, вони згорають. Тобто, треба встигати користуватись, поки діє термін.

Процедура оформлення не надто складна, але перед тим варто підготувати всі потрібні документи. У їх переліку, зокрема, паспорт, податковий номер, довідка переселенця, документи, що підтверджують право на пільгу, а також номер телефону для зв’язку.

У разі, якщо проїзний документ оформлюється на неповнолітню чи недієздатну особу, знадобляться ще додаткові папери. Отримати картку на безкоштовний проїзд у Рівному можна у Центрі Життєстійкості, що на вулиці Словацького, 3а. Там працює Простір Інтеграції, де й відбувається прийом. Записуватися можна за телефонами: (0362) 400 400; +380 96 745 01 00.

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