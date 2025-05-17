Отдельные категории людей имеют право на бесплатный проезд в Ровно, что является существенной экономией для уязвимых групп.

Бесплатный проезд в Ровно станет доступным для внутренне перемещенных лиц, ныне проживающих в городе, сообщает Politeka.

Местные власти решили внедрить систему льготных электронных карт, позволяющих переселенцам пользоваться городским транспортом без оплаты, или со скидкой, в зависимости от категории.

Об этом сообщает Департамент социальной политики городского совета. Именно его работники и будут оформлять такие карточки. Речь идет о персонализированном электронном документе, который дает право на бесплатный проезд в Ровно.

На карточку ежемесячно будут автоматически начисляться поездки. Если часть из них не использовать до конца месяца, они сгорают. То есть нужно успевать пользоваться, пока действует срок.

Процедура оформления не слишком сложна, но прежде стоит подготовить все нужные документы. В их перечне, в частности паспорт, налоговый номер, справка переселенца, документы, подтверждающие право на льготу, а также номер телефона для связи.

Если проездной документ оформляется на несовершеннолетнее или недееспособное лицо, понадобятся еще дополнительные бумаги. Получить карту на бесплатный проезд в Ровно можно в Центре Жизнестойкости на улице Словацкого, 3а. Там работает Пространство Интеграции, где и проходит прием. Записываться можно по телефонам: (0362) 400400; +380 96 745 01 00.

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