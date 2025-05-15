Подорожчання проїзду в Чернівцях затроне громадський транспорт, рішення було прийнято через здорожчання сировини, повідомляє Politeka.net.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 13 травня й транслювалося онлайн.
Зокрема подорожчання проїзду в Чернівцях відбудеться з 16 травня 2025 року. Мешканці міста сплачуватимуть 13 гривень за одну поїздку у тролейбусі.
За даними міськради, підвищення тарифу обумовлене зростанням цін на енергоносії, а також збільшенням мінімальної заробітної плати. Згідно з розрахунками, економічно обґрунтований тариф на сьогодні складає 13,61 грн, однак вирішено встановити округлену суму — 13 грн.
Пільги для студентів і школярів: студенти сплачуватимуть 7 гривень за поїздку — пільговий тариф діятиме з вересня по червень. Учні шкіл і надалі користуватимуться тролейбусами безкоштовно протягом усього року.
Нагадаємо, попереднє подорожчання проїзду в Чернівцях відбулося у 2022 році, коли вартість зросла до 12 гривень.
Крім цього на вулиці Людвіга Бетховена змінили організацію руху. Вулиця залишається односторонньою, проте тепер водіям дозволено їхати у напрямку від Головної до площі Філармонії. Це зробили для того, аби розвантажити центр міста у зв'язку з пішоходизацією вулиці Марії Заньковецької.
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