Подорожчання проїзду в Чернівцях відбудеться з 16 травня 2025 року, мешканці сплачуватимуть більше за одну поїздку у тролейбусі

Подорожчання проїзду в Чернівцях затроне громадський транспорт, рішення було прийнято через здорожчання сировини, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 13 травня й транслювалося онлайн.

Зокрема подорожчання проїзду в Чернівцях відбудеться з 16 травня 2025 року. Мешканці міста сплачуватимуть 13 гривень за одну поїздку у тролейбусі.

За даними міськради, підвищення тарифу обумовлене зростанням цін на енергоносії, а також збільшенням мінімальної заробітної плати. Згідно з розрахунками, економічно обґрунтований тариф на сьогодні складає 13,61 грн, однак вирішено встановити округлену суму — 13 грн.

Пільги для студентів і школярів: студенти сплачуватимуть 7 гривень за поїздку — пільговий тариф діятиме з вересня по червень. Учні шкіл і надалі користуватимуться тролейбусами безкоштовно протягом усього року.

Нагадаємо, попереднє подорожчання проїзду в Чернівцях відбулося у 2022 році, коли вартість зросла до 12 гривень.

Крім цього на вулиці Людвіга Бетховена змінили організацію руху. Вулиця залишається односторонньою, проте тепер водіям дозволено їхати у напрямку від Головної до площі Філармонії. Це зробили для того, аби розвантажити центр міста у зв'язку з пішоходизацією вулиці Марії Заньковецької.

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