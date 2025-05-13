Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області охопило кілька міст в районах.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало болючим ударом для гаманців місцевих жителів — особливо для тих, хто вже й так живе в умовах фінансових труднощів, повідомляє Politeka.net.

Розкриваємо подробиці, де та на скільки виросли ціни.

Вартість в маршрутних таксі Нікополя зросла з 10 до 15 гривень — тобто одразу на 50%. Для багатьох мешканців міста, яке щодня зазнає ворожих обстрілів, це нововведення стало надзвичайно обтяжливим.

Втім, певні категорії громадян, зокрема діти до 18 років та пільговики з відповідними посвідченнями, зберегли право на безкоштовний проїзд.

У Кам’янському змінили тариф на проїзд у комунальному електротранспорті. Попередній подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулося ще у 2021 році. З урахуванням зростання цін на паливо та обслуговування, тариф підвищили до 11 гривень. Як зазначають у КП КМР «Транспорт», саме така сьогодні фактична собівартість однієї поїздки.

Тим часом у Павлограді не лише оновили правила пільгового перевезення, а й ввели нові обмеження. Пенсіонери та особи з інвалідністю ІІІ групи можуть здійснити до 10 безкоштовних поїздок щомісяця, за умови, що їхній місячний дохід не перевищує 5 840 гривень.

Попри загальне зростання цін на проїзд у регіоні, влада зберігає деякі соціальні гарантії для вразливих верств населення. Проте, загальне фінансове навантаження на пасажирів безперечно зросло.

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