Подорожание проезда в Днепропетровской области охватило несколько городов в районах.

Подорожание проезда в Днепропетровской области стало болезненным ударом для кошельков местных жителей — особенно для тех, кто уже и так живет в условиях финансовых затруднений, сообщает Politeka.net.

Раскрываем подробности, где и на сколько выросли цены.

Стоимость в маршрутных такси Никополя выросла с 10 до 15 гривен - то есть сразу на 50%. Для многих жителей города, ежедневно подвергающегося враждебным обстрелам, это нововведение стало чрезвычайно обременительным.

Впрочем, некоторые категории граждан, в том числе дети до 18 лет и льготники с соответствующими удостоверениями, сохранили право на бесплатную поездку.

В Каменском изменили тариф на поездки в коммунальном электротранспорте Предыдущее подорожание проезда в Днепропетровской области произошло еще в 2021 году. С учетом роста цен на топливо и обслуживание тариф повысили до 11 гривен. Как отмечают в КП КМР «Транспорт», именно такова сегодня фактическая себестоимость одной поездки.

Между тем, в Павлограде не только обновили правила льготной перевозки, но и ввели новые ограничения. Пенсионеры и лица с инвалидностью ІІІ группы могут совершить до 10 бесплатных поездок ежемесячно при условии, что их месячный доход не превышает 5 840 гривен.

Несмотря на общий рост цен на проезд в регионе, власти сохраняют некоторые социальные гарантии для уязвимых слоев населения. Тем не менее, общая финансовая нагрузка на пассажиров, безусловно, возросла.

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