Подорожание проезда в Черновцах состоится с 16 мая 2025 года, жители будут платить более одной поездки в троллейбусе

Подорожание проезда в Черновцах затронет общественный транспорт, решение было принято из-за роста цен на сырье, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета, которое состоялось 13 мая и транслировалось онлайн.

В частности, подорожание проезда в Черновцах состоится с 16 мая 2025 года. Жители города будут платить 13 гривен за одну поездку в троллейбусе.

По данным горсовета, повышение тарифа обусловлено ростом цен на энергоносители, а также увеличением минимальной заработной платы. Согласно расчетам, экономически обоснованный тариф на сегодняшний день составляет 13,61 грн, однако решено установить округленную сумму — 13 грн.

Льготы для студентов и школьников: студенты будут платить 7 гривен за поездку — льготный тариф будет действовать с сентября по июнь. Ученики школ и дальше будут пользоваться троллейбусами бесплатно в течение всего года.

Напомним, предварительное подорожание проезда в Черновцах произошло в 2022 году, когда стоимость выросла до 12 гривен.

Кроме этого на улице Людвига Бетховена сменили организацию движения. Улица остается односторонней, но теперь водителям разрешено ехать в направлении от Главной к площади Филармонии. Это сделали для того, чтобы разгрузить центр города в связи с пешеходизацией улицы Марии Заньковецкой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Днепропетровской области: в регионе усилилась нагрузка на пассажиров, цены выросли.

Також Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: сколько придется платить пассажирам.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда во Львовской области: сколько теперь придется платить пассажирам.