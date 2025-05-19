Місцеві кажуть, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дуже важлива для тих, хто не може покрити базові потреби.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві є шансом отримати виплати в складні часи, повідомляє Politeka.

У столиці зростає кількість звернень від людей, які опинилися у вразливому становищі, тому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві стає все більш затребуваною.

Відтепер гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві доступна для оформлення в режимі онлайн. Подати заяву можна через електронну форму, на ім’я міського голови. Це стало можливим завдяки Порталу послуг, який розробив Департамент інформаційно-комунікаційних технологій.

Міська адміністрація вже зафіксувала значне зростання кількості звернень. Заступниця голови КМДА Марина Хонда повідомила, що лише протягом перших двох місяців 2025 року надійшло понад 26 тисяч заяв на загальну суму понад 110 мільйонів гривень. У 2024 році таких звернень було понад 106 тисяч.

Виплати надаються тим, хто дійсно її потребує. Якщо середньомісячний дохід на одну людину в сім’ї не перевищує 4722 грн і є підтвердження складних життєвих обставин, тоді можна розраховувати на одноразову грошову підтримку.

Звичайно, це не розв’яже всіх проблем, але може стати додатковою опорою для літньої людини, особливо в умовах зростання цін і тарифів. Щоб подати заявку, достатньо зареєструватися на Порталі послуг, заповнити форму, прикріпити необхідні документи. Далі заявник може стежити за статусом звернення через особистий кабінет.

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