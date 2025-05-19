Местные говорят, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве очень важна для тех, кто не может покрыть базовые нужды.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве - шанс получить выплаты в сложные времена, сообщает Politeka.

В столице растет количество обращений от оказавшихся в уязвимом положении людей, поэтому гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве становится все более востребованной.

Теперь гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве доступна для оформления в режиме онлайн. Подать заявление можно по электронной форме, по имени городского головы. Это стало возможным благодаря Порталу услуг, разработанному Департаментом информационно-коммуникационных технологий.

Городская администрация уже зафиксировала значительный рост обращений. Заместитель председателя КГГА Марина Хонда сообщила, что только в течение первых двух месяцев 2025 года поступило более 26 тысяч заявлений на общую сумму более 110 миллионов гривен. В 2024 году таких обращений было более 106 тысяч.

Выплаты предоставляются тем, кто действительно в ней нуждается. Если среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4722 грн и есть подтверждение сложных жизненных обстоятельств, можно рассчитывать на одноразовую денежную поддержку.

Конечно, это не решит всех проблем, но может стать дополнительной опорой для пожилого человека, особенно в условиях роста цен и тарифов. Чтобы подать заявку, достаточно зарегистрироваться на портале услуг, заполнить форму, прикрепить необходимые документы. Затем заявитель может следить за статусом обращения через личный кабинет.

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