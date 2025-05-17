Продуктові набори для ВПО та пенсіонерів в Харкові видаються за певним розкладом.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові - це можливість отримати підтримку у найскладніших життевих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла міська рада в Телеграм.

У Холодногірському районі триває робота пунктів роздачі гарячого харчування.

Комплексні обіди надаються у ліцеях №87, №152 та початковій школі №171. Для громадян, які через стан здоров’я не мають змоги самостійно прийти до пунктів, доставка обідів здійснюється працівниками територіального центру соціального обслуговування.

Крім того, у місцях видачі гарячих обідів доступні автономні джерела живлення — тут можна підзарядити мобільні пристрої та інші необхідні електроприлади.

Також, якщо ви належите до однієї з вразливих категорій населення, ви можете звернутися за допомогою особисто або через представника — за умови наявності нотаріально завіреної довіреності. Продуктові набори для ВПО та пенсіонерів в Харкові видаються за адресою: бульвар Богдана Хмельницького, 10-а, з понеділка по п’ятницю.

Для отримання допомоги потрібно надати документи, що посвідчують вашу особу, а також довідки, які підтверджують належність до вразливої категорії. У разі неможливості особистого звернення ви можете зателефонувати за номерами: (057) 725-31-15 або (096) 059-86-54 — у такому випадку вам організують адресну доставку допомоги.

Безкоштовні продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів у Харкові надаються за вказаною адресою в межах установленого графіку. Це важлива підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

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