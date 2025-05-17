Продуктовые наборы для ВПЛ и пенсионеров в Харькове издаются по определенному расписанию.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове – это возможность получить поддержку в самых сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал городской совет в Телеграмме.

В Холодногорском районе идет работа пунктов раздачи горячего питания.

Комплексные обеды предоставляются в лицеях №87, №152 и в начальной школе №171. Для граждан, которые из-за состояния здоровья не могут самостоятельно прийти в пункты, доставка обедов осуществляется работниками территориального центра социального обслуживания.

Кроме того, в местах выдачи горячих обедов доступны автономные источники питания – здесь можно подзарядить мобильные устройства и другие необходимые электроприборы.

Также, если вы относитесь к одной из уязвимых категорий населения, вы можете обратиться за помощью лично или через представителя при наличии нотариально заверенной доверенности. Продуктовые наборы для ВПЛ и пенсионеров в Харькове издаются по адресу: бульвар Богдана Хмельницкого, 10-а, с понедельника по пятницу.

Для получения помощи нужно предоставить документы, удостоверяющие вашу личность, а также справки, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.

Бесплатные наборы продуктов для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров в Харькове предоставляются по указанному адресу в пределах установленного графика. Это важная поддержка тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой.

Также Politeka писала, Пенсия на Харьковской области: выплаты выросли, сколько теперь выплачивают пенсионерам.

Как сообщала Politeka, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают хорошую работу с немалой оплатой, заплатят 20 тысяч.