Безкоштовне житло для ВПО з Херсонської області це підтримка для родин, які змушені були залишити свої домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО з Херсонської області стане першим результатом нового етапу державної програми підтримки родин, що виховують дітей у форматі дитячих будинків сімейного типу, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Чернівецькій ОДА.

На Буковині в 2025 році планують придбати 10 будинків для таких сімей, у тому числі й для переселенців з тимчасово окупованих територій.

Під час засідання регіональної комісії, яке провів заступник начальника Чернівецької ОВА Роман Греба, було оголошено, що область отримає майже 72 мільйони гривень субвенції з держбюджету на забезпечення житлом ДБСТ. У першу чергу фінансування отримає Вашківецька громада — саме там придбають житло для дитячого будинку сімейного типу, який переїхав із Херсонщини.

Також планується купівля будинку в Чернівцях для новоствореного ДБСТ. У другій черзі область закупить ще вісім будинків: п’ять для переміщених родин з Донеччини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Сумщини, а також три — для нових сімейних форм виховання.

Безкоштовне житло для ВПО з Херсонської області — це реальна підтримка не лише дітей, позбавлених батьківського піклування, а й родин, які змушені були залишити свої домівки через війну. Чернівецька влада закликає громади Буковини активніше долучатися до цього процесу.

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