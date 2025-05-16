Бесплатное жилье для ВПЛ из Херсонской области это поддержка для семей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ из Херсонской области станет первым результатом нового этапа государственной программы поддержки семей, воспитывающих детей в формате детских домов семейного типа, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Черновицкой ОГА .

На Буковине в 2025 году планируется приобрести 10 домов для таких семей, в том числе и для переселенцев с временно оккупированных территорий.

Во время заседания региональной комиссии, которое провел заместитель начальника Черновицкой ОВО Роман Греба, было объявлено, что регион получит почти 72 миллиона гривен субвенции из госбюджета на обеспечение жилищем ГБСТ. В первую очередь финансирование получит Вашкивецкая община – именно там приобретут жилье для детского дома семейного типа, который переехал из Херсона.

Также планируется покупка дома в Черновцах для вновь ДБСТ. Во второй очереди область закупит еще восемь домов: пять для перемещенных семей из Донбасса, Днепропетровщины, Херсона и Сумщины, а также три — для новых семейных форм воспитания.

Бесплатное жилье для ВПЛ из Херсонской области — это реальная поддержка не только детей, лишенных родительской опеки, но и семей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Черновицкие власти призывают общины Буковины активнее вовлекаться в этот процесс.

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