Новий графік поїздів у Рівному передбачає, що з 10 травня 2025 року між Львовом та нашим містом вони продовжують курсувати за звичним розкладом, без значних змін, повідомляє Politeka.

Новий графік поїздів у Рівному залишив основний маршрут незмінним, що забезпечує комфортне сполучення між цими обласними центрами. Однак варто звернути увагу на деякі нововведення щодо інших напрямків, які варто враховувати під час планування подорожей.

Однією з головних новин є запуск нового регіонального №815/816, який з’єднує Коломию, Івано-Франківськ і Луцьк. Він розпочав свою роботу 6 травня 2025 року і здійснює рейси чотири дні на тиждень: щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. В інші дні він обслуговує маршрут Коломия — Львів — Коломия.

"Укрзалізниця" для цього маршруту використовує новітній рейковий автобус PESA 620M, який відрізняється сучасним обладнанням, зокрема кондиціонером, USB-зарядками для мобільних пристроїв, а також зручностями для пасажирів з обмеженими можливостями. Завдяки цьому, поїздка стає ще комфортнішою.

Новый график поездов в Ровно также предполагает, что маршрут между культурной столицей и нашим облцентром остается доступным.

№804/803 продовжує курсувати за стандартним розкладом: відправлення о 06:45, зкпинки у таких містах, як Здолбунів, Дубно, Броди та Підзамче, і прибуття до Львова о 09:35. У зворотному напрямку №806/805 вирушає з культурної столиці о 16:31 і прибуває до нас о 19:16.

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