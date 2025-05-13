Новый график поездов в Ровно предусматривает, что с 10 мая 2025 между Львовом и нашим городом они продолжают курсировать по привычному расписанию, без значительных изменений, сообщает Politeka.

Новый график поездов в Ровно оставил основной маршрут неизменным, что обеспечивает комфортное сообщение между этими областными центрами. Однако следует обратить внимание на некоторые нововведения по другим направлениям, которые следует учитывать при планировании путешествий.

Одной из главных новостей является запуск нового регионального №815/816, соединяющего Коломыю, Ивано-Франковск и Луцк. Он начал свою работу 6 мая 2025 года и осуществляет рейсы четыре дня в неделю: каждую четверг, каждую пятницу, каждую субботу и каждое воскресенье. В другие дни он обслуживает маршрут Коломыя - Львов - Коломыя.

"Укрзализныця" для этого маршрута использует новейший рельсовый автобус PESA 620M, отличающийся современным оборудованием, в том числе кондиционером, USB-зарядками для мобильных устройств, а также удобствами для пассажиров с ограниченными возможностями. Благодаря этому поездка становится еще более комфортной.

Новый график поездов в Ровно также предусматривает, что маршрут между культрной столицей и нашим облцентром остается доступным.

№804/803 продолжает курсировать по стандартному расписанию: отправление в 06:45, столкновения в таких городах, как Здолбунов, Дубно, Броды и Пидзамче, и прибытие во Львов в 09:35. В обратном направлении №806/805 отправляется из культурной столицы в 16:31 и прибывает к нам в 19:16.

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