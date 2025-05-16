Літнім людям, які хочуть залишатися активними після пенсії, є робота для пенсіонерів в Києві, тож розповідаємо про варіанти.

Робота для пенсіонерів в Києві вже давно не виняток, а цілком реальна можливість, повідомляє Politeka.

Столиця все частіше відкриває двері тим, хто хоче не просто заробляти після 60, а отримувати гідну оплату. За останній час на платформі OLX з’явилося чимало вакансій, де вік - не бар’єр.

Робота для пенсіонерів в Києві охоплює різні сфери від охорони до побутового сервісу. Серед пропозицій є посада коменданта в хостелі. Для неї не потрібен досвід, зате надається проживання прямо на місці. Зарплата стартує від 10 тисяч і може сягати 16.

Треба зустрічати гостей, прибирати, створювати атмосферу затишку. І все це з графіком, який можна підлаштувати під себе. Інший варіант - охоронець на паркувальному майданчику в Оболонському районі. Графік вахтовий, зарплата до 10 тисяч гривень.

Є всі необхідні побутові умови, відеоспостереження, холодильник і мікрохвильовка. А ще шукають водіїв на меблеве виробництво. Тут зарплата стартує від 15 тисяч, а за активної зайнятості доходить до 25. Платять щотижня, є можливість проживання для тих, хто з області.

Завдання полягає у перевезенні працівників та фурнітури. Якщо ви вмієте керувати мікроавтобусом, ця пропозиція точно для вас.

Робота для пенсіонерів в Києві це вже не щось дивне. Це звичайна частина ринку праці, яка дає шанс на гідну оплату, відчуття потрібності та активність після виходу на пенсію.

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