Пожилым людям, которые хотят оставаться активными после пенсии, есть работа для пенсионеров в Киеве, поэтому рассказываем о вариантах.

Работа для пенсионеров в Киеве уже давно не исключение, а реальная возможность, сообщает Politeka.

Столица все чаще открывает двери тем, кто хочет не просто зарабатывать после 60-ти, а получать достойную оплату. За последнее время на платформе OLX появилось немало вакансий, где возраст – не барьер.

Работа для пенсионеров в Киеве охватывает разные сферы от охраны до бытового сервиса. Среди предложений есть должность коменданта в хостеле. Для нее не требуется опыта, зато предоставляется проживание прямо на месте. Зарплата стартует от 10 тысяч и может достигать 16.

Надо встречать гостей, убирать, создавать атмосферу уюта. И все это с графиком, который можно подстроить под себя. Другой вариант – охранник на Оболонском районе. График вахтенный, зарплата до 10 тысяч гривен.

Есть все необходимые бытовые условия, видеонаблюдение, холодильник и микроволновка. А еще ищут водителей на мебельное производство. Здесь зарплата стартует от 15 тысяч, а при активной занятости доходит до 25. Платят еженедельно, есть возможность проживания для тех, кто из области.

Задача состоит в перевозке работников и фурнитуры. Если вы умеете управлять микроавтобусом, это предложение будет точно для вас.

Работа для пенсионеров в Киеве это уже не что-то странное. Это обычная часть рынка труда, дающая шанс на достойную оплату, ощущение потребности и активность после выхода на пенсию.

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