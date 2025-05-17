Відключення світла в Полтавській області 18 травня є необхідними для покращення якості електропостачання та зниження ризику аварійних ситуацій в майбутньому.

Відключення світла в Полтавській області 18 травня відбудеться через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Оператори енергетичної компанії "Полтаваобленерго" повідомляють, що перерви в електропостачанні триватимуть з 08:00 до 20:00.

Протягом цього часу мешканці кількох сіл та вулиць у Скороходівській громаді можуть залишитися без електрики. Зокрема, це може торкнутися таких населених пунктів, як Андрійки, Винники, Кащівка, Миргородщина, Нова Україна та Рибалки. Перерви в електропостачанні будуть стосуватися вулиць: Заярська, Космонавтів, Луговий, Миру, Садова, Степова, Центральна, Вишнева, Медичний, Польова, Світанкова, Святкова, Незалежності, а також кількох провулків і вулиць у зазначених селах.

Мешканців Скороходівської громади просять завчасно врахувати такі обставини та відповідно планувати свою діяльність на цей день. Всі питання та уточнення можна отримати у місцевих енергетичних компаніях, що здійснюють нагляд за проведенням робіт. Роботи допоможуть покращити надійність енергопостачання і забезпечать стабільну роботу мереж у майбутньому.

Відключення світла в Полтавській області 18 травня стануть важливим кроком до модернізації енергетичної інфраструктури та підвищення якості електропостачання для всіх споживачів регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Прогноз погоди у Полтаві на травень: синоптики розповіли, які несподіванки обіцяє останній місяць весни.