Отключение света в Полтавской области 18 мая необходимы для улучшения качества электроснабжения и снижения риска аварийных ситуаций в будущем.

Отключение света в Полтавской области 18 мая произойдет из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Операторы энергетической компании "Полтаваоблэнерго" сообщают, что перерывы в электроснабжении будут продолжаться с 08:00 до 20:00.

За это время жители нескольких сел и улиц в Скороходовской общине могут остаться без электричества. В частности, это может затронуть такие населенные пункты, как Андрюша, Винники, Кащевка, Миргородщина, Новая Украина и Рыбалка. Перерывы в электроснабжении будут касаться улиц: Заярская, Космонавтов, Луговой, Мира, Садовая, Степная, Центральная, Вишневая, Медицинская, Полевая, Рассветная, Праздничная, Независимости, а также нескольких переулков и улиц в указанных селах.

Жителей Скороходовской общины просят заранее учесть такие обстоятельства и, соответственно, планировать свою деятельность на этот день. Все вопросы и уточнения можно получить в местных энергетических компаниях, осуществляющих надзор. Работы помогут улучшить надежность энергоснабжения и обеспечат стабильную работу сетей в будущем.

Отключение света в Полтавской области 18 мая станет важным шагом к модернизации энергетической инфраструктуры и повышению качества электроснабжения для всех потребителей региона.

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