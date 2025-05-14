Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО в Полтаві, то є кілька варіантів, які можуть вамс сподобатися.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві надають небайдужі мешканці області, які готові прихистити людей, що втратили дім через війну, повідомляє Politeka.

У Полтавському регіоні доступно кілька варіантів для внутрішньо переміщених осіб із різними умовами проживання.

Один із варіантів — два приватні будинки у Полтавській області. Перший облаштований усім необхідним — зручності в будинку, побутова техніка, інтернет. Проживання спільне, без жодних обов’язків, на основі взаємодопомоги. Другий будинок — окремий, але без зручностей, які знаходяться в першому — будівлі розташовані поруч. Господар готовий допомогти з ремонтом і облаштуванням побуту. Основні вимоги — порядність і доброта.

Ще один варіант — приватний будинок у Полтавському районі, з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням і великим городом. Господар утримує курей, собаку і котів, тому шукає людину для спільного проживання та взаємної допомоги. У селі є магазини, школа, дитячий садок, маршрутки до обласного центру ходять 17 разів на день.

Також пропонують окреме житло для 1–2 дорослих людей (не пенсійного віку) за умови допомоги по господарству: догляд за пасікою та садом. Це літня кухня з двома кімнатами, кухнею та ванною, опалюється газовим котлом. Село розташоване лише за 10 км від Полтави.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві — це шанс знайти нову домівку й підтримку у складний час. За деталями звертайтесь у приватні повідомлення або телефонуйте у робочі години.

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