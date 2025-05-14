Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве, то есть несколько вариантов, которые могут вам понравиться.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве предоставляют неравнодушные жители области, которые готовы приютить людей, потерявших дом из-за войны, сообщает Politeka.

В Полтавском регионе доступно несколько вариантов для внутренне перемещенных лиц с разными условиями проживания.

Один из вариантов — два частных дома в Полтавской области. Первый оборудован всем необходимым – удобства в доме, бытовая техника, интернет. Проживание совместное, безо всяких обязанностей, на основе взаимопомощи. Второй дом – отдельный, но без удобств, которые находятся в первом – здания расположены рядом. Хозяин готов помочь с ремонтом и обустройством быта. Основные требования – порядочность и доброта.

Еще один вариант – частный дом в Полтавском районе, с водоснабжением, канализацией, газовым отоплением и большим огородом. Хозяин содержит кур, собаку и кошек, поэтому ищет человека для совместного проживания и взаимной помощи. В селе есть магазины, школа, детский сад, маршрутки в областной центр ходят 17 раз в день.

Также предлагают отдельное жилье для 1–2 взрослых людей (не пенсионного возраста) при помощи по хозяйству: уход за пасекой и садом. Это летняя кухня с двумя комнатами, кухней и ванной, отапливается газовым котлом. Село расположено всего в 10 км от Полтавы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве - это шанс найти новый дом и поддержку в сложное время. За деталями обращайтесь в частные сообщения или звоните в рабочие часы.

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