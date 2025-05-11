Відключення газу на тиждень 12–18 травня в Полтавській області це частина загального плану модернізації та обслуговування мереж.

Відключення газу на тиждень 12–18 травня в Полтавській області торкнеться жителів міста Лохвиця, повідомляє Politeka.

За інформацією Лохвицької міської ради, в цей період комунальні служби проводитимуть планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних житлових будинках.

У понеділок, 12 травня, без газу залишаться мешканці вулиць Гоголя, 14 та Дружби, 11А. Наступного дня роботи заплановані на вул. Дружби, 17. У середу, 14 числа, технічне обслуговування проведуть на трьох адресах: вул. С. Войтера (колишня Ватутіна), 102 і 10, а також на Ярослава Мудрого (раніше Пушкіна), 90.

15 числа газ відключать у будинку на вул. Дружби, 19. У п’ятницю, 16-го, роботи охоплять одразу три локації: вул. Свободи (колишня Горького), 17; вул. Слобідська, 6; та вул. Паркова (раніше Чкалова), 8.

У рамках запланованого графіка ПТО на 17 та 18 числа відключення не передбачено, проте важливо враховувати можливі зміщення строків через погодні умови чи технічні нюанси.

Такі роботи проводяться задля безпеки мешканців та стабільної роботи систем газопостачання. Відключення газу на тиждень 12–18 травня в Полтавській області — частина загального плану модернізації та обслуговування мереж.

Жителям радять слідкувати за повідомленнями міської ради та підрядної організації для актуалізації інформації щодо термінів і адрес.

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