Подорожчання круп у Полтаві може бути зумовлене як сезонними факторами.

З початку травня 2025 року спостерігається подорожчання круп у Полтаві, деякі позиції зросли в ціні незначно, однак окремі товари суттєво вдарили по гаманцях споживачів, повідомляє Politeka.net.

На основі аналізу даних місцевих супермаркетів і ресурсу «Мінфін», ми зафіксовали зміни вартості у порівнянні з квітнем.

Динаміка цін демонструє загальну тенденцію до подорожчання круп у Полтаві, хоча темпи росту різняться залежно від виду продукції. Найбільший стрибок показав круглий рис — його середня вартість піднялася з 72,17 до 79,30 грн за кілограм.

Довгий рис також показав незначне, але помітне зростання — з 58,24 до 58,50. Натомість пропарений трохи здешевшав: у травні його можна придбати в середньому за 67,73 грн (у квітні було 68,19). Найнижчу ціну серед шліфованих сортів демонструє круглий марки «Розумний Вибір» — його вартість становить 51 грн за кілограм.

Найдорожчими залишаються преміальні сорти. Зокрема, рис басматі від ТМ «Жменька» досяг рекордної позначки у 170 грн/кг, а популярний ароматний рис Жасмін коштує 114 гривень.

Не оминуло зростання вартості й гречку. Якщо в березні її можна було купити в середньому за 32,24, то тепер вартість зросла до 49. Проте в місцевих магазинах зараз акційні знижки: кілограм каші марки Розумний вибір можна придбати за 31 гривню, а Хуторок продається за 41. Подорожчання круп у Полтаві може бути зумовлене як сезонними факторами, так і складнощами логістики в умовах воєнного стану.

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