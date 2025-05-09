Подорожание круп в Полтаве может быть предопределено как сезонными факторами.

С начала мая наблюдается подорожание круп в Полтаве, некоторые позиции выросли в цене незначительно, однако отдельные товары существенно ударили по кошелькам потребителей, сообщает Politeka.net.

На основе анализа данных местных супермаркетов и ресурса «Минфин» мы зафиксировали изменения ценников по сравнению с апрелем.

Динамика цен демонстрирует общую тенденцию к подорожанию круп в Полтаве, хотя темпы роста разнятся в зависимости от вида продукции. Наибольший скачок показал круглый рис — его средняя стоимость поднялась с 72,17 до 79,30 грн за килограмм.

Длинный рис также показал незначительный, но заметный рост с 58,24 до 58,50. Пропаренный немного подешевел: в мае его можно приобрести в среднем за 67,73 грн (в апреле было 68,19). Самая низкая цена среди шлифованных сортов демонстрирует круглый марки «Умный Выбор» — его стоимость составляет 51 грн за килограмм.

Самыми дорогими остаются премиальные сорта. В частности, рис басмати от ТМ «Жменька» достиг рекордной отметки в 170 грн/кг, а популярный ароматный рис Жасмин стоит 114 гривен.

Не миновал рост стоимости и гречихи. Если в марте ее можно было купить в среднем за 32,24, то теперь стоимость выросла до 49. Однако в местных магазинах сейчас акционные скидки: килограмм каши марки Умный выбор можно приобрести за 31 гривну, а Хуторок продается по 41. Подорожание круп в Полтаве может быть обусловлено как сезонными факторами, так и сложностями.

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