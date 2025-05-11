Отключение газа на неделю 12–18 мая в Полтавской области – это часть общего плана модернизации и обслуживания сетей.

Отключение газа на неделю 12-18 мая в Полтавской области коснется жителей города Лохвица, сообщает Politeka.

По информации Лохвицкого городского совета , в этот период коммунальные службы будут проводить плановое техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных жилых домах.

В понедельник, 12 мая, без газа останутся жители улиц Гоголя, 14 и Дружбы, 11А. На следующий день работы запланированы на ул. Дружбы, 17. В среду, 14 числа, техническое обслуживание проведут по трем адресам: ул. С. Войтера (бывшая Ватутина), 102 и 10, а также Ярослава Мудрого (ранее Пушкина), 90.

15 числа газ отключат в доме по ул. Дружбы, 19. В пятницу, 16-го, работы охватят сразу три локации: ул. Свободы (бывшая Горького), 17; ул. Слободская, 6; и ул. Парковая (ранее Чкалова), 8.

В рамках планируемого графика ПТО на 17 и 18 числа отключение не предусмотрено, однако важно учитывать возможные смещения сроков через погодные условия или технические нюансы.

Такие работы проводятся по безопасности жителей и стабильной работы систем газоснабжения. Отключение газа в неделю 12–18 мая в Полтавской области — часть общего плана модернизации и обслуживания сетей.

Жителям советуют следить за сообщениями городского совета и подрядной организации для актуализации информации о сроках и адресах.

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