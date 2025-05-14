Відключення світла в Одеській області 15 травня важливі для запобігання можливих аварій і підвищення загальної ефективності електричних мереж.

Відключення світла в Одеській області 15 травня відбудеться через планові профілактичні роботи, повідомляє Politeka.

Проводить їх АТ «ДТЕК Одеські електромережі».

Ці заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому. З 08:00 до 17:00 електрика буде відсутня на ряді вулиць Ізмаїла та прилеглих територій.

Протягом цього часу мешканці вулиць 8 Березня, Батюка, Богдана Хмельницького, Тимура Куницького, Губіна, Єдності, Михайла Василюка, Короленка, Кишинівська, а також провулків Батюка та Михайла Василюка, не матимуть електропостачання. Також буде відключено світло на проспекті Незалежності.

Роботи проводяться на основі плану профілактичних заходів, що дозволяють зберегти стабільну роботу енергетичної інфраструктури. Оскільки це необхідно для безперебійного постачання енергії в майбутньому, мешканців просять врахувати час відключень і планувати свої справи відповідно. У разі виникнення будь-яких неполадок, компанія обіцяє оперативно реагувати та надавати оновлену інформацію про графік.

Відключення світла в Одеській області 15 травня, хоч і можуть створити тимчасові незручності, проте є важливою складовою для забезпечення довготривалої стабільності енергетичних систем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба в Одесі: до яких коливань в цінах готуватися

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі: коли прогнозують більші ціни