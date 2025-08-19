Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області розподіляють відповідно до реальних запитів конкретних родин.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області надають у межах гуманітарної ініціативи, яку впроваджує ASB Ukraine, передає Politeka.

Про це повідомляє Eleos-Ukraine, посилаючись на офіційне джерело у Facebook. Програма передбачає екстрену допомогу мешканцям прифронтових районів, які постраждали через війну. Фінансування забезпечено завдяки підтримці Aktion Deutschland Hilft у співпраці з Eleos-Ukraine.

У межах проєкту допомога надається жителям Богодухівської, Дергачівської громад і Харкова. Вони отримують набори з продуктами харчування та гігієнічними засобами. Надання такої підтримки супроводжується відгуками отримувачів, які висловлюють вдячність. Ініціатива орієнтована на потреби осіб, які опинилися у вразливому становищі.

Крім Харківської області, підтримку спрямовано на Донеччину – зокрема, в Лиманську, Добропільську та Дружківську громади. Проте саме в регіоні Харкова зафіксована значна кількість осіб, які втратили житло або змушені були залишити рідні місця.

Безкоштовні продукти для ВПО в Харківській області розподіляють відповідно до реальних запитів конкретних родин. Для оформлення участі у програмі можна звертатися на гарячу лінію партнера. Окремо зазначено, що підтримку спрямовують тим, хто не отримував аналогічної допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

До слова, у Харківській області також можна отримати гроші.

Проєкт орієнтується на допомогу громадянам із прифронтових територій, які не отримували допомоги від інших структур протягом останніх трьох місяців.

