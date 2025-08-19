Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области распределяют в соответствии с реальными запросами конкретных семей.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области предоставляются в рамках гуманитарной инициативы, которую внедряет ASB Ukraine, передает Politeka.

Об этом сообщает Eleos-Ukraine, ссылаясь на официальный источник в Facebook. Программа предусматривает экстренную помощь жителям прифронтовых районов, пострадавших из-за войны войны. Финансирование обеспечено благодаря поддержке Aktion Deutschland Hilft в сотрудничестве с Eleos-Ukraine.

В рамках проекта помощь оказывается жителям Богодуховской, Дергачевской общин и Харькова. Они получают наборы продуктов питания и гигиенических средств. Оказание такой поддержки сопровождается отзывами получателей, выражающих благодарность. Инициатива ориентирована на нужды лиц, оказавшихся в уязвимом положении.

Кроме Харьковской области, поддержка направлена на Донбасс – в частности, в Лиманскую, Добропольскую и Дружковскую общины. Однако именно в регионе Харькова зафиксировано значительное количество лиц, потерявших жилье или вынужденных покинуть родные места.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Харьковской области распределяют в соответствии с реальными запросами конкретных семей. Для оформления участия в программе можно обращаться на горячую линию партнера. Отдельно отмечено, что поддержку направляют тем, кто не получал аналогичную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

К слову, в Харьковской области тоже можно получить деньги.

Проект ориентируется на помощь гражданам с прифронтовых территорий, не получавших пособия от других структур в течение последних трех месяцев.

