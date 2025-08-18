Дефіцит продуктів у Кривому Розі безпосередньо впливає на доступність і цінову політику традиційного для українців фрукта.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі став причиною суттєвого зростання вартості яблук, які зросли в ціні утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року, інформує Politeka.

Середня ціна цього фрукта нині становить 85,20 грн за кілограм, що значно перевищує торішні показники.

За даними «Hromadske» та експертів аграрного сектору, на внутрішньому ринку майже відсутні місцеві партії товару. Наявна пропозиція складається переважно з імпортної продукції, зокрема польського походження. Представник EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв зазначає, що саме через нестачу українських яблук ринковий сегмент заповнили закордонні постачальники.

Минулого червня середня вартість складала 28,11 грн/кг, тепер же показник досяг позначки у 85,20 гривень за кг, демонструючи стале зростання. Експерт Іван Томич пояснює ситуацію старінням садів та скороченням площ під висадку дерев, що призвело до зменшення обсягів виробництва.

Примітно, що нинішня ціна перевищує вартість бананів — одного з найбільш популярних альтернативних фруктів. Нині банани коштують у середньому 74,15 грн/кг, тоді як минулого року цей показник становив 64,03 грн.

Нині основну частину ринку формують польські яблука, які замінили продукцію українського походження. Фахівці застерігають, що за збереження нинішніх тенденцій яблука можуть стати преміальним товаром, недоступним для широкого кола споживачів.

Отже, дефіцит продуктів у Кривому Розі безпосередньо впливає на доступність і цінову політику традиційного для українців фрукта.

Джерело: Hromadske

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни