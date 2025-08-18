Дефицит продуктов в Кривом Роге оказывает непосредственное влияние на доступность и ценовую политику традиционного для украинцев фрукта.

Дефицит продуктов в Кривом Роге стал причиной существенного роста стоимости яблок, которые выросли в цене втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Politeka.

Средняя цена этого фрукта составляет 85,20 грн за килограмм, что значительно превышает прошлогодние показатели.

По данным "Hromadske" и экспертов аграрного сектора, на внутреннем рынке почти отсутствуют местные партии товара. Предлагаемое предложение состоит преимущественно из импортной продукции, в частности польского происхождения. Представитель EastFruit Weekly Ukraine Александр Хорев отмечает, что именно из-за нехватки украинских яблок рыночный сегмент заполнили зарубежные поставщики.

В июне средняя стоимость составляла 28,11 грн/кг, теперь же показатель достиг отметки в 85,20 гривен за кг, демонстрируя устойчивый рост. Эксперт Иван Томич объясняет ситуацию старением садов и сокращением площадей под высадку деревьев, что привело к уменьшению объемов производства.

Примечательно, что нынешняя цена превышает стоимость бананов – одного из наиболее популярных альтернативных фруктов. В настоящее время бананы стоят в среднем 74,15 грн/кг, тогда как в прошлом году этот показатель составил 64,03 грн.

В настоящее время основную часть рынка формируют польские яблоки, заменившие продукцию украинского происхождения. Специалисты предостерегают, что при сохранении нынешних тенденций яблоки могут стать премиальным товаром, недоступным широкому кругу потребителей.

Следовательно, дефицит продуктов в Кривом Роге оказывает непосредственное влияние на доступность и ценовую политику традиционного для украинцев фрукта.

Источник: Hromadske

