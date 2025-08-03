Дефіцит продуктів у Кривому Розі відображає загальноукраїнську проблему з нестачею жита та можливим подорожчанням хліба, передає Politeka.

Директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський повідомив, що в країні формується серйозний дефіцит жита. Через відсутність внутрішнього виробництва вже у 2025–2026 роках виробники будуть змушені переходити на імпорт. Частина житнього борошна вже надходить з Польщі та Балтії, що призводить до зростання цін.

Основною причиною такої ситуації називають низьку врожайність жита. Якщо порівнювати з пшеницею, то вихід становить 40 центнерів з гектара проти 60. Через це аграрії не зацікавлені у вирощуванні цієї культури. Значну частину раніше постачала Білорусь, однак нині імпорт практично припинився.

Вартість сировини майже подвоїлася: у 2024 році тонна коштувала 6–7 тисяч гривень, у травні 2025-го — вже 12–14 тисяч. Ціни на борошно також зросли до 18–20 тисяч гривень за тонну. Як наслідок, буханець житнього хліба може коштувати 40–50 грн.

Деякі виробники можуть відмовитися від випікання, оскільки процес стає збитковим. Імпортна сировина коштує дорого, а українське — дефіцитне.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі лише підкреслює загальнонаціональний характер проблеми, що вплине на доступність житнього хліба в різних регіонах.

До слова, раніше також повідомлялося про нестачу риби.

Покупці дедалі частіше помічають порожні вітрини або ж невиправдано високі ціни. Наприклад, у популярних супермаркетах товстолоб коштує понад 110 гривень за кілограм, а щука подекуди досягає 190 грн або зовсім відсутня у продажу.

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